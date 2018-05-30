طهران تمهل باريس 60 يوماً للحصول على إعفاء لتوتال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمهل وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة مجموعة توتال الفرنسية شهرين للحصول من واشنطن على إعفاء من العقوبات الأميركية، وإلا فإنها ستخسر حصتها بمشروع تطوير حقل فارس الجنوبي للغاز.

وقال الوزير الإيراني إنه يمكن للحكومة الفرنسية أيضاً أن تجري مفاوضات مع الإدارة الاميركية خلال مهلة الستين يوما هذه للوصول الى إبقاء توتال في إيران.

و كانت واشنطن اعلنت أنها ستفرض أقوى عقوبات في التأريخ على إيران بسبب برنامجها النووي الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكارثي و الذي كان توقيعه خطأً تأريخياً.

و بموجب الإتفاق المبرم في تموز/يوليو 2017 و قيمته 4,8 مليار دولار تملك شركة توتال الأمريكية 50,1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي للغاز و تليها مجموعة "سي أن بي سي" الصينية (30% من الحصص) و الايرانية "بتروفارس" (19,9%).

و كانت واشنطن اعلنت أنها ستفرض أقوى عقوبات في التأريخ على إيران بسبب برنامجها النووي الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكارثي و الذي كان توقيعه خطأً تأريخياً.

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