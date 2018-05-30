بنك غولدمان يخفض توقعاته لسعر اليورو الى عام واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنَ بنكُ الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" تخفيضَ توقعاتهِ لسعر اليورو مقابلَ الدولار في الأشهرِ الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة ، نظراً لعدمِ الاستقرارِ الناجم عن الأزمةِ السياسية في إيطاليا.



و تراجعَ اليورو هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته في عشرةِ أشهر عند نحو 1.15 دولار، بعد انهيارِ محاولةِ حزبين إيطاليين لتشكيلِ حكومة، مما أذكى المخاوف من أن انتخاباتٍ جديدة قد تصبحُ استفتاءً على عضوية إيطاليا في منطقة اليورو.

وقال البنك في بيان إنه يتوقع تداول اليورو عند 1.15 دولار على مدى الثلاثة أشهر القادمة، مقابل 1.20 دولار في التقديرات السابقة , كما خفض أيضاً توقعاته لستة أشهر إلى 1.20 دولار من 1.27 ولعام إلى 1.25 دولار من 1.30 دولار.

كما بلغ الفارق بين نسبة الاقراض الايطالية والالمانية لعشر سنوات 303 نقاط بزيادة 68 نقطة في حين انهت بورصة ميلانو تعاملات اليوم بتراجع بنسبة 2,65 بالمئة.

ولا تملك الحكومة الجديدة التي يسعى كارلو كوتاريلي لتشكيلها أي أمل في نيل ثقة البرلمان الذي يسيطر عليه المناهضون للفكرة الاوروبية. وستكتفي هذه الحكومة بتصريف الاعمال لحين تنظيم انتخابات جديدة.

ويعارض الحزبان الفائزان في الانتخابات الاخيرة في 4 آذار/مارس 2018 وهما حزب الرابطة (يمين متطرف) وحركة خمس نجوم (شعبوية) اللذان اتفقا على برنامج حكومة يرفض التقشف، الحكومة المنوي تشكيلها والتي يراسها كوتاريلي المؤيد لسياسة التقشف التي يحاربها الحزبان.

ولم يكف تكليف الخبير الاقتصادي بتشكيل الحكومة لتخفيف الضغط الذي يعانيه الاقتصاد الايطالي.

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