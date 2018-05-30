الذهب يسجل 1296 دولارا متأثراً بقوة الدولار أمام اليورو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تراجعت أسعارُ الذهب في ظلِ قوةِ الدولار التي أثرت سلبا على السوق لكن الخسائر جاءت محدودة بفعلِ المخاوفِ من الإضطراب السياسي في إيطاليا.

و نزلَ الذهبُ في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1296 دولارا , كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1296 دولارا و 40 سنتا للأوقية.

و حام مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية قرب أعلى مستوى في ستة شهور و نصف الشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.28 دولار للأوقية.

كما إنخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.45 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 977.31 دولار للأوقية.

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