الرقص الوهمي على أنغام موسيقى خيالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

إحتشد آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم في فنلندا لمتابعة مسابقة التظاهر بالعزف على آلات موسيقية وهمية وقيثارات خيالية ضمن مهرجان موسيقي غير مألوف , حيث فازت هذا العام اليابانية سيفين سيز.



آلات موسيقية وهمية, تجمع حولها عشرات الراقصين ومحبي التظاهر بالعزف في مدينة أولو شمال غرب فنلندا لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعياً للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.



وتحت سماء المدينة، تمكن 15 متسابقا من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة, بعد أن اعتلوا مسرحا في الهواء الطلق بميدان وسط مدينة أولو للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الجيتار.



كانت السماء الرمادية أعلى من البكاء مع القيثارات غير المرئية, حيث صعدت نهائيات هذا العام التي بلغت 15 أغنية واحدة تلو الأخرى على المسرح المفتوح في ساحة أولو المركزية شمال غربي فنلندا.



و يحاول كل فنان الظهور بأفضل أداء له والذي يتضمن وفق شروط المسابقة القفز والصخب ونفث الهواء, تمامًا كما يفعل المؤدون الأصليون للأغاني التي إختاروها على جيتاراتهم بهدف الوصول الى منصة التتويج.



وبينما كان الجمهور الحاضر يتابع بشغف رقصات المتنافسين على لقب بطل العالم بالرقص على أنغام جيتار الهواء أو القيثارات الكهربائية الخيالية, فازت هذا العام اليابانية نانمي ناغورا التي إختارت لنفسها إسما فنيا هو "سيفين سيز" ,



حيث بدأت سيز رقصتها بملابس تظهرها كسيدة تنظيف متواضعة , ثم تحولت بعد ذلك إلى عازفة جيتار معدني ثقيل مع بدء تشغيل الموسيقى , ثم حازت اللقب وكانت مكافأتها جيتارٌ محفور باليد يسمى Flying Finn.

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