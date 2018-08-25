مقطع فيديو لطفل أمريكي يثير جدلاً على موقع "تويتر"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أثار مقطع فيديو نشره أحد سكان سان أنطونيو، بولاية تكساس الأمريكية، على موقع "تويتر"، استغراب ملايين الأشخاص وتسبّب بموجة ذعر لبعضهم.

ويُظهر الفيديو طفلاً صغيراً يلعب أمام المرآة، وبعد ثوانٍ يستدير ويبتعد عنها، وفي الوقت ذاته يتحرّك انعكاس الطفل أسرع، ويختفي قبله بلحظات.

وتفاعل المغرّدون مع الفيديو الذي أثار استغرابهم، إذ كتب أحدهم: "كلما ألقي نظرة على هذا الفيديو، كلما بدا الأمر أكثر جنوناً بالنسبة لي".

وحصل الفيديو على ما يقارب 93 مليون مشاهدة، وحاز على إعجاب نحو 179 ألف شخص، كما أثار عاصفة من التعليقات والتكهّنات، إذ كتب أحدهم: "أنا تجمّدت لمدة دقيقة"، وقال آخر: "لم أرَ في حياتي مرآة يتأخر فيها الانعكاس لـ0.5 ثانية".

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