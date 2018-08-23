نصف مليون زائر لمعرض ألعاب فيديو بألمانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تستضيف مدينة كولونيا غربي ألمانيا مجموعة ً من محبي ألعاب الفيديو والأجهزة اللوحية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد افتتاح معرض ألعاب الفيديو "غيمز كوم" اليوم.



ومن المتوقع أن يُشارك نحو 500 ألف زائر في أنشطة "غيمز كوم" في مركز كولونيا للمعارض وفي جميع أنحاء المدينة، قبل أن يُختَتَم يوم السبت المقبل.

وحضر رئيس الوزراء في ولاية شمال الراين - فستفاليا - حيث تقع كولونيا - وكذلك رئيس بلدية المدينة في اليوم الأول من المعرض، الذي تم تخصيصه لممثلي الصناعة ووسائل الإعلام، ويفتح المعرض أبوابه للزوار بدعوات خاصة اليوم الأربعاء.

وقال رئيس وزراء الولاية ارمين لاشيت، إنه يود أن يتضاعف الدعم الحكومي للمطورين في ألمانيا، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لصناعة الألعاب هو أمر شائع في بلدان أخرى، مثل بولندا.



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