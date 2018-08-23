مصابون بالشلل الدماغي يتحدون الإعاقة ويشكلون فريقا رياضيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

أسس أحد المصابين بالشلل الدماغي في مصر أول فريق لكرة القدم يضم بين صفوفه مصابين بذات المرض، آملا في انضمام لاعبين أكثر والمنافسة في مسابقات دولية.

عبد الله عصام.. مصري يعاني من الشلل الدماغي، أسس أول فريق لكرة القدم في مصر لاعبوه من المصابين بالشلل الدماغي، بهدف محاربة الفكرة الخاطئة في مصر عن أن الإعاقة تمنع الرياضيين من السعي لتحقيق أهدافهم.

بعد التماس المساعدة من فريق كرة القدم للمكفوفين في مصر، تمكن عبدالله من جمع أكثر من 15 لاعباً، يحدوهم الامل في المشاركة بمسابقات عالمية.

وما أن أسس عبدالله الفريق حتى سارع الشباب المتأثرون بالشلل الدماغي للانضمام إليه، ليتمكنوا من لعب هذه الرياضة بارتياح أكبر على أساس تنافس متكافئ وفي ظل شعور بالحرية التامة في الحركة.



ودعا الفريق مسؤولين حكوميين إلى الحضور لمشاهدتهم وهم يلعبون، آملين في انطلاق دوري في مصر يمكن لجميع من يعانون من إعاقة حركية المشاركة فيه.



يذكر ان كرة القدم لمصابي الشلل الدماغي موجودة بشكل رسمي في أكثر من 60 دولة بمختلف أنحاء العالم، وفي عام 1978 أقيمت أول مسابقة دولية لكرة القدم لمرضى الشلل الدماغي في اسكتلندا.





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