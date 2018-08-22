روبوتات تنافس نجوم السينما في هوليوود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهد هوليوود استعدادات لقيام روبوت ببطولة فيلم روائي طويل يعرض قريبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتزم المخرج توني كاي اختيار روبوت للقيام بدور البطولة في فيلمه القادم المقرر طرحه في دور العرض قريبا.

استقر رأي المخرج الشهير كاي، الذي ذاع صيته عندما أخرج العمل الدرامي 'American History X' عام 1998، على منح دور البطولة للذكاء الصناعي في الجزء الثاني من سلسلة "Born"، وفقا لما نشره موقع "Deadline".

وسبق أن قام ستيفن سبيلبرغ بتوظيف الذكاء الصناعي في عدد من أفلامه، ولكن يختلف الأمر في فيلم كاي الذي صرح بأنه "لن يلجأ إلى استخدام روبوت يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر للقيام بدور البطولة، وإنما سيكون روبوت آندرويد تم تدريبه على أساليب وطرق التمثيل المختلفة".

كما يأمل كاي والمنتج سام خوز أن يتم اعتماد الروبوت بطل فيلمهما من قبل نقابة ممثلي السينما، كي يصبح الروبوت مؤهلا للتنافس على الجوائز في المهرجانات والمسابقات.

اقرا ايضا

ثورة الروبوتات الصينية تشهد انتعاشاً كبيراً

من الأذكى.. الرجال ام النساء؟