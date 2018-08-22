السيرك البريطاني يحتفل بمرور 250 عاماً على تأسيسه
أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)
يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 250 لولادة السيرك البريطاني الحديث ، وعبر بريطانيا ، يرنو هذا المصطلح القديم الى الإستمرار في تقديم العروض البهلوانية.
و لا تزال الجماهير مستغربة من خلال الأداء المذهل في السيرك بعد مرور 250 عامًا على تأسيسها , و يضم السيرك أكثر من 600 شخص من متمرسي الألعاب البهلوانية و كل يوم تقريباً يقدمون من عروضهم الصيفية التي تمتد حتى نهاية سبتمبر المقبل.
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