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السيرك البريطاني يحتفل بمرور 250 عاماً على تأسيسه

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)
 

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 250 لولادة السيرك البريطاني الحديث ، وعبر بريطانيا ، يرنو هذا المصطلح القديم الى الإستمرار في تقديم العروض البهلوانية.

و لا تزال الجماهير مستغربة من خلال الأداء المذهل في السيرك بعد مرور 250 عامًا على تأسيسها , و يضم السيرك أكثر من 600 شخص من متمرسي الألعاب البهلوانية و كل يوم تقريباً يقدمون من عروضهم الصيفية التي تمتد حتى نهاية سبتمبر المقبل.
 

 

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