عيد الأضحى في مصر بعيون شبابها

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (رمضان المطعني)

في مصر تأخذ احتفالات عيد الاضحى المبارك الوانا شتى خاصة بين الشباب المصري على مختلف ثقافاتهم وطقوس يشترك فيها الجميع منذ القدم ، مراسلنا رمضان المطعني من القاهرة رصد بعض هذه الاحتفالات , ووافانا بهذا التقرير .

تتداخل أصوات تكبيرات العيد بين المساجد خاصة في مدينة الاف مأذنه القاهرة ..ومن هنا تكمن فرحة العيد بين المصريين بالصلاة ومن ثم تأتي بقية الطقوس اليومية التي اعتادها المصريون في عيد الاضحى أو الكبير كما يسمونه.

أحمد محمد "شاب مصري من منطقة المنيْل": العيد طبعا هو الصلاة أولا هي بداية اليوم وايضا زيارة الاقارب هذه طقوس اول يوم ومن ثم الخروج ولعيد الاضحى تقاليد اخرى بالاكلات المحددة مثل اللحوم .تختلف اجواء العيد بين الطبقات المختلفة للمجتمع المصري فمنهم من يرتاد الحدائق العامة والمتنزهات او الرحلات النيلية وبعضهم يذهب خارج القاهرة للمدن الساحلية للاستمتاع بالعيد.

أحمد محمود "شاب مصري من وسط المدينة": نحن نكون مجموعة كبيرة من الشباب تتخطى العشرة افراد ونجتمع في مركب نيلية نكون عائلة ونغني ونرقص هذا شئ رائع .

مصطفى رجب "شاب مصري من منطقة الروضة": خلال العيد توجد احتفالات بالشوارع من خلال احتفالات تسمى h2o من خلال درجات بخارية وهي طقوس في منطقتنا وانا واصدقائي نذهب دائما للمشاهدة وغير ذلك نقوم بالخروج.

وإن اختلف المصريون في قضاء عطلتهم فالجميع يؤكد ان طبق الفتة وهو الارز باللحم والخبر هو المفضل بينهم.

كريم أشرف "شاب مصري بوسط المدينة": طبق الفتة في الصباح بعد صلاة العيد وبعد الذبيح بحوالي ساعتين ونأكل هذا من أشى الاطباق في مصر.

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"محمد شرف _شاب مصري من منطقة الروضة": نحن كشباب نهادي بعضنا باللحمة في العيد حتى اصدقائي يأتون لي بأكياس اللحمة والكبدة او نعزم بعضنا دائما العيد يأتي بالعزومات ونخرج لحفلات الشوي في الساحل ولكن لاتوجد هدايا معينة ولو كانت هدية فهي لحمة ايضا.

وعلى الرغم من أن عيد الأضحى هو عيد اللحمة بحسب تسمية المصريين الا ان محال الحلوى تظل تعمل خلال عطلة العيد لتقدم اشهى الاطباق للرواد.

محمود عبدالحميد عامل حلوى: الحلويات الشرقية والشيكولاتة والجاتوه ولكن يظل الضغط على الحلويات الشرقية وانت تعلم نحن في عيد والضغط على الاطباق الجاهزة كبير وذلك لكثرة الزيارات .

يرى المصريون أن عيد الأضحى وقت مناسب لإتمام أفراحهم فتقام الكثير من احتفالات الخطبة و الزواج خلال أيام العيد.

على مدار ايام العيد تظل شواره مصر صاخبة بالاحتفالات هي عادات وطقوس يحرص عليها المصريون منذ القدم وعلى الرغم من تغير الظروف والاوقات احيانا إلا أنها ثابتة في وجدانهم.

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