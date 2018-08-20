إذا كنت من عشاق النوم.. دبي تقيم مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يقيم معرض المفروشات السنوي، إنديكس، مسابقة النوم في دبي في الـ 16 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتعاون مع شركة الأسرّة وفرش النوم "دي روتشي"، من أجل إيجاد الرابح الأكبر، والذي يُتوقع منه النوم بسلام لأطول فترة ممكنة، وسط أرض المعرض الذي عادة ما يضج بآلاف الزوّار.

وتقام المسابقة على هامش أحدث نتائج نوم عالمية من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، والتي تُظهر أن 90% من سكّان دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يحظون بكمية نوم كافية ليلياً، بينما تؤكد مؤسسة صحة النوم أن العامل الأهم الذي يساهم في الحصول على ليلة نوم جيدة وهنيئة، هو فرشة السرير المختارة ومدى تناسبها مع أجسادنا.

وستختار المسابقة 4 أشخاص ممن يقومون بتقديم طلبات المشاركة، من خلال إرسال قصص لبعض أغرب تجارب نومهم، في موضوع مكون من 150 كلمة. وسيحظى الفائز بالمسابقة على سرير وفرشة جديدة من متجر "دي روتشي" تتطابقان مع متطلبات نومه، والتي ستقيم باحتراف من قبل نظام اختيار الفرش الرقمي للشركة.

وتقول مديرة معرض "إنديكس"، سامانثا كين ماكدونالد، إن فكرة السرير المناسب باتت تستقطب اهتماماً كبيراً في المنازل والفنادق حول العالم، مضيفة: "وجد استطلاع حديث أجرته شركة ماتريس أدفايزر أن حوالي 81% من المسافرين يقولون إن السرير المريح هو الميزة الأكثر أهمية في غرف الفنادق."

اقرأ أيضا:

كبسولات النوم.. تجربة رائدة لإراحة حجاج بيت الله الحرام



