مراكز المرور السعودية تواصل إصدار الرخص للنساء

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )

تواصلُ مراكز المرور ومدارسُ تعليمِ القيادة في السعودية أعمالها في إصدارِ رخصِ القيادة للنساء المتقدمات، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للمرور، وأفادت دائرةُ المرور أن إصدار رخصِ القيادة للنساء يشملُ طلبَ الحصول عليها أو استبدالَ الرخص الأجنبية المعتمدة‘ ووثقَ مقطعُ فيديو بمشاهدٍ من إصدار رخص القيادة للنساء في عدةِ مدنٍ بالمملكة، موضحا الخطوات التي تمر بها .

وأظهر الفيديو إقبالا كثيفا من النساء للحصول على دورات ورخص القيادة من المدرسة السعودية للقيادة بجامعة الأميرة نورة بالرياض، ومدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومدرسة شرق لتعليم قيادة المركبات بجامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام، ومدرسة تبوك لتعليم قيادة المركبات بجامعة تبوك.



وكانت قد بدأت السعودية بإصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وقالت وكالة الأنباء الرسمية: "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو.

مصدر الصورة (samaa.tv)

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