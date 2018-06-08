شاهد.. سيارة مؤسس غوغل الطائرة التي لا تحتاج رخصة قيادة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)
كشفت شركة Kitty Hawk الناشئة المملوكة لمؤسس غوغل لارى بيج عن نسخة جديدة من سيارتها الطائرة "فلاير"، و التى تبدو أفضل من الطائرة الكهربائية، وأوضحت الشركة إنها تجرى تصنيع مركبة الطيران المستقبلية وستصبح جاهزة للرحلات التجريبية للمهتمين قريبا.
ونعرض فيما يلى بعض المعلومات عن هذه السيارة الطائرة:
- لا يحتاج العملاء المهتمون حتى إلى رخصة الطيار للحصول على "فلاير"، حيث تقول الشركة إنها تتطلب فقط دورة تدريبية لمدة ساعة واحدة قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى السماء.
- تقوم كيتى هوك باختبار السيارة الطائرة فوق الماء فقط فى منشأة فى لاس فيجاس.
-يبلغ وزن السيارة الطائرة الجديدة 250 رطلاً.
- كإجراء وقائى للأمان، يسمح للطيارين فقط بالطيران بالسيارة حتى سرعة 6 ميل فى الساعة.
- يمكن للسيارة الطيران بسرعة أكبر ويأمل أن يتمكن فى يوم من الأيام من الوصول إلى "50 أو 60 أو حتى 100 ميل فى الساعة".
-تستخدم فلاير بطارية ليثيوم بوليمر، مما يعنى أن السيارة الكهربائية بالكامل لا يمكن تشغيلها إلا لمدة 20 دقيقة على شحنة واحدة.
- يستخدم الطيارون ببساطة عصى تحكم لتشغيل السيارة الطائر ة.
-أجرت الشركة مؤخرا 1,500 رحلة تجريبية مع موظفيها، بزيادة عن 1,200 فى عام 2017 استعدادا لطرحها للعامة.
- ستصبح السيارة الطائرة متاحة فى البداية للاستخدام بالأماكن السياحية والترفيهية.
-لم تكشف الشركة عن سعر السيارة الطائرة.
إقرأ أيضا:
%80 من حافلات دبي "ذكية" بحلول عام 2030