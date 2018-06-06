"XE SV Project8" أقوى وأسرع سيارة صالون من جاغوار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت "جاغوار" عن أيقونتها XE SV Project8 الجديدة، أقوى وأسرع سيارة صالون في تاريخ الشركة البريطانية.



وأوضحت الشركة عن مميزات السيارة XE SV Project8 الجديدة التي تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 5.0 لتر وبقوة 441 كيلووات/600 حصان، مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر.

بفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الصالون من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية.

وأعلنت شركة جاغوار عن طرح الأيقونة XE SV Project8 الجديدة في الخريف بسعر يبداً من 182 ألف يورو.

مصدر الصور: media.jaguar



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