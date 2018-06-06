مقهى لندني يقدم وجباته مقابل قطع قمامة بلاستيكية

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

في خطوة واعية لمقاومة النفايات البلاستيكية، قام مقهى بالعاصمة البريطانية لندن باتباع نظام غير تقليدي للدفع، حيث يمكنك الحصول على وجبتك مقابل "قطعة قمامة بلاستيكية"، واعتمد "مقهى القمامة" المؤقت الذي فتح أبوابه للناس في حديقة "كوفنت" اللندنية، طريقة دفع غير تقليدية لإظهار كم الإسراف في استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. ويستطيع الزبائن مقابل النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير أن يطلبوا قائمة طعام تخلو من الهدر تماما كزبديات مصنوعة من الحبوب والأرز، وخبز الموز والفواكه..

وتشجع شركة "إيكوفر" البلجيكية المصنعة لمنتجات التنظيف، وصاحبة ابتكار المقهى المؤقت، على أسلوب الحياة النظيف، الذي تبرزه من خلال أعمالها، وأعلنت الشركة أن "مقهى القمامة يشكل جزءاً من ثورة العالم النظيف"، حيث تخطط الشركة بحلول عام 2020 لاستعمال البلاستيك القابل لإعادة التصنيع 100% في تصنيع منتجاتها.



واعتمد المقهى على تصميمات صديقة للبيئة صنعها ماكس ماكموردو، المتخصص في التصاميم الصديقة للبيئة وإعادة التدوير للأفضل، حيث ابتكر صالة مقهى تحضّ الزوار على تقليص استعمال البلاستيك.

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