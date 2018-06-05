محمد بن زايد يطلق 4 مبادرات إجتماعية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق 4 مبادرات اجتماعية تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الإمارات وتوفير الخدمات المتكاملة لضمان الاستقرار الاجتماعي إضافة إلى تعزيز دعائم مجتمع إنساني تطوعي متكافل، يتمتع بروح المسؤولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إنه بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات تم اطلاق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بوضع برنامج مفصل لأوجه الدعم، بما فيها الدعم المالي للأسر المستحقة وذلك قبل نهاية العام الحالي.



وتابع: كما أمرنا بمضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف قرض سنوياً، وبتعديل سياسة الإسكان في أبوظبي وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، وتقليل فترة الانتظار على أن تراعي السياسة دخل المواطنين فى آلية السداد، حرصاً على توفير الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.



وأضاف الشيخ محمد بن زايد: اعتمدنا مبلغ 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الرئيسيّة والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد، لتكون مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ووجهنا بدراسة المتطلبات التطويرية للمناطق السكنية الأخرى في أبوظبي والعين والظفرة.

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