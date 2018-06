10 لاعبين أكثر كسباً في E-sports

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرنا في تقرير سابق لنا وهو 6 خطوات لكسب المال عبر ألعاب الفيديو، أنه يمكنك كسب كثير من المال فقط بالعمل في شيء تحبه ومحترف فيه. وسردنا لكم قائمة في كيفية كسب المال عبر ألعاب الفيديو.

أما اليوم، فسنقدم لكم أمثلة عن الشخصيات التي كسبت الكثير من المال فقط بألعاب الفيديو والمشاركة في الألعاب التنافسية لمنظمة إسبورتس ( E-sports Organization ).

Kuro Takhasomi (KuroKy)

مرتبة: 1

الجنسية: ألمانيا

تاريخ الولادة (25) 1992/10/28 :

الأرباح الكلية$3,480,788.35 :

اللعبة: Dota 2

كورو المشهور باللقب “KuroKy” يعتبر من الشخصيات التي جمعت الكثير من المال في حلبة إسبورتس، فأرباحه تصل الى أكثر من $3,480,788.35. يلعب كورو في فريق Team Liquid وهو لاعب Dota 2 محترف. ويعاني كورو من الإعاقة في ساقيه مما يصعب عليه التنقل، ويقول أن إعاقته هي السبب الرئيسي الذي أدى به إلى اللعب.

Amer Barqawi (Miracle)

مرتبة: 2

الجنسية: الأردن وبولندا

تاريخ الولادة: 20/06/1997 (20)

الأرباح الكلية: $3,061,076.48

اللعبة: Dota 2

عامر برقاوي من الجنسية الأردنية والبولندية والملقب بـ "المعجزة" هو ثاني لاعب Dota 2 كسب أكثر من $3,061,076.48 جراء الفوز في عدة بطولات تحت أسمه ومع فريقه Team Liquid.

Saahil Arora (UNiVeRsE)

مرتبة: 3

الجنسية: الولايات المتحدة

تاريخ الولادة: 11/10/1989 (28)

الأرباح الكلية: $2,937,660.27

اللعبة: Dota 2

هو لاعب امريكي محترف، لعب Dota 2 مع فريق Evil Genius. وهو واحد من أعلى اللاعبين كسبًا مع أكثر من 60 بطولة.

Ivan Ivanov (MinD_ContRoL)

مرتبة: 4

الجنسية: بلغاريا

تاريخ الولادة: 20/01/1995 (22)

الأرباح الكلية: $2,821,271.96

اللعبة: Dota 2

اللاعب البلغاري إيفان بدأ بمسيرته كلاعب محترف في 2014 من خلال المنافسة في العديد من الألعاب الصغيرة أونلاين. أنضم لكثير من الفرق وأشتهر في كثير من البطولات قبل أن ينضم لفريق Team Liquid في 2015. وكسب حوالي $2,821,271.96.

Lasse Urpalainen (Matumbaman)

مرتبة: 5

الجنسية: فنلندا

تاريخ الولادة: 03/03/1995 (22)

الأرباح الكلية: $2,820,976.24

اللعبة: Dota 2

هذا اللاعب ملقب بـ Matumbaman هو الخامس في قائمتنا مع أرباح أكثر من $2,820,976.24. أشتهر في 2014 بعد فوزه في Assembly Summer tournament حيث أظهر مهاراته الميكانيكية المتطرفة ومواهبه في الألعاب. وفي 2015 أنضم إلى فريق Team Liquid ولعب دورا كبيرا في فوز الفريق في The International 2017.

Peter Dager (ppd)

مرتبة: 6

الجنسية: الولايات المتحدة

تاريخ الولادة: 02/11/1991 (26)

الأرباح الكلية: $2,645,280.36

اللعبة: Dota 2

بيتر هو لاعب أمريكي بدأ مسيرته في 2012 مع Heroes of Newerth تحت لقب peterpandam. أنضم إلى كثير من الفرق قبل أن يصبح قائد ورئيس تنفيذي لفريق Evil Geniuses. في 2015 فاز فريقه بالمركز الأول في International 2015 The ما جعله لاعبا كاسبا في إسبورتس في جميع أنحاء العالم.

Sumail Hassan (SumaiL)

مرتبة: 7

الجنسية: باكستان

تاريخ الولادة: 13/02/1999 (18)

الأرباح الكلية: $2,639,495.94

اللعبة: Dota 2

يعتبر اللاعب الأصغر سنا بين لاعبين إسبورتس مع أرباح إجمالية تقدر بــ $2,639,495.9. حالياً هو عضو في فريق Evil Geniuses وفاز معهم في The International 2015. وفي عام 2017، تم اختياره من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر لاعب يفوق المليون دولار في أرباح ألعاب الفيديو. وفي عام 2016 ، صنفته مجلة تايم كواحد من "أكثر 30 مراهقًا تأثيرًا".

Maroun Merhej (GH)

مرتبة: 8

الجنسية: لبنان

الأرباح الكلية: $2,440,653.78

اللعبة: Dota 2

مارون لاعب Dota 2 أنضم لفريق Team Liquid بعد فوزه في بطولات كثيرة. ويقال أنه كان سبباً في تحسين نتائج الفريق وفوزهم في بطولات متعددة بما فيها The International 2017.

Clinton Loomis (Fear)

مرتبة: 9

الجنسية: الولايات المتحدة

تاريخ الولادة: 19/02/1988 (29)

الأرباح الكلية: $2,419,855.64

اللعبة: Dota 2

كلينتون هو لاعب Dota 2 أمريكي، يعتبر من أقدم لاعبين اللعبة. بدأ مسيرته مع PluG Pullers Inc بلعب بالـ Dota الأصلية في 2005. ومنذ ذلك الوقت، شارك في العديد من البطولات وفاز بالمركز الأول في بطولة International 2015. وحصل على ما يزيد عن $2,419,855.64.

Li Peng (iceice)

مرتبة: 10

الجنسية: الصين

تاريخ الولادة: 06/08/1995 (22)

الأرباح الكلية: $1,998,858.23

اللعبة: Dota 2

في 2016 حقق سلسلة من النجاحات مع فريقه بما في ذلك الفوز في ESL One Manila 2016،The Summit 5 and The International 2016. وقد أدى هذا النجاح إلى وصول أرباحه لأقل من مليونين دولار.

المصدر: Pocket-lint

