هوليوود تنتج فيلماً عن حياة الشيخ زايد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة "إس تي إكس فيلمز" الأميركية للإنتاج السينمائي أنها بصددِ إعدادِ فيلمٍ سينمائي يحكي السيرة الذاتية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيبَ الله ثَراه، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة البيان الاماراتية.

وذكرت الشركة في بيانها أن الشيخ زايد لعبَ الدورَ الرئيس في إنشاء دولة الإمارات عام 1971، وإليه يُنسبُ الفضلُ في تحويلِ الإمارات إلى دولةٍ عصرية تتطلعُ إلى المستقبل بخطى حثيثة، تسعى دوماً، شأنَها شأنَ مؤسسها، إلى خلقِ عالمٍ من السلام والتعايش.

وأضافت الشركة في بيانها أن زايد يعدُ حاكماً ليبرالياً في عصرهِ واشتُهِرَ بدعمهِ للتسامح، والقيم الإنسانية العالمية، وحقوق المرأة، وحماية البيئة، فضلاً عن كونهِ أجرى إصلاحاتٍ كبرى في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان والتنمية العمرانية في الإمارات.

جاء ذلك الإعلان في بيان صحافي أصدرته الشركة أخيراً، ونشرته مجلة «فارايتي» الأسبوعية الأميركية الشهيرة في أحدث أعدادها.

ونقلت «فارايتي» عن «آدم فوجيلسون»، رئيس «إس تي إكس فيلمز» تصريحه: «سيروي هذا المشروع قصة شخصية ديناميكية ومؤثرة ساعدت على إحداث تغير تاريخي».

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