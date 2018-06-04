"عشاء بالأبيض".. حفل سنوي يشهد حضور آلاف في باريس

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)



تدفقَ آلافُ الأشخاص مرتدين ملابس بيضاء وحاملينَ معداتِ نزهة وسلال بيضاء، أمس الأحد، إلى المساحاتِ الخضراء أمام مستشفى انفاليدس العسكري القديم في باريس لحضور حفلِ "عشاءٍ بالأبيض"، الذي يُنظمُ سنويا منذ عام 1988و يشاركُ فيهِ حشدٌ من الناس.

وقال منظمون إن من المتوقع أن يشاركَ 17 ألف شخص في الحدث الذي يتمُ عن طريقِ الدعوة فقط، باستثناءِ أولئكَ الذينَ ينجحونَ في الحصولِ على مكانٍ في قائمةِ انتظارٍ عبر الإنترنت.

وتطبق قواعد صارمة، إذ يجب على المشاركين أن يرتدوا ملابس أنيقة وكلها بيضاء اللون، مع جلب طاولة تنزه بكراسي بيضاء وسلة بيضاء تحتوي على وجبة كاملة.

ويتم فرض حظر كل من الجعة والكحول القوي وقبعات البيسبول والقمصان، على الرغم من أن بعض زجاجات الجعة يمكن رؤيتها هنا وهناك بين زجاجات الشمبانيا الطويلة.

ويجرى الآن الحدث، الذي طلقه في باريس قبل 30 عاما رجل الأعمال فرانسوا باسكييه، في عشرات المدن في جميع أنحاء العالم.

وقال أحد المشاركين في العشاء، ذكر أن اسمه تيري لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن بشكل منتظم نقوم بهذه النزهة مع أصدقائنا مرة في العام. إنها أجواء لا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر باستثناء في باريس".

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