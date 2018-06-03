تكية أم علي بالأردن توفر إفطار رمضان للمئات يومياً

أخبار الآن | عمّان - الأردن (رويترز)



يصطفُ مئاتُ الصائمين في طوابير طويلة أمامَ تِكية أُم علي الخيرية في الأردن للحصولِ على وجباتِ إفطارٍ طازجة قبيلَ أذان المغرب.



وتقدمُ التكية نحو ألفي وجبةِ إفطارٍ طازجة يوميا للمحتاجين.



وتتضمن الوجبة الساخنة التي تقدمها تكية أُم علي أرزا ودجاجا ولحما وفاكهة وعصيرا وخبزا.

وقال سامر بلقر مدير عام تكية أُم علي "نحنا عم نستقبل يوميا حوالي 2000 شخص. بييجوا بيفطروا بتكية أم علي، من رجال ونساء وأطفال. وطبعا إحنا ما فيه عدد سقف نوقف عنده ولكن المعدل اليومي حوالي 2000 شخص".

وأضاف بلقر أن التكية تساهم أيضا بالتعاون مع جمعيات خيرية أخرى في إقامة موائد إفطار خارج التكية بالمحافظات تقدم نحو 1500 وجبة تقريبا يوميا.

ويساهم نحو 100 متطوع بجهودهم في تحضير الطعام وتقديم الوجبات للصائمين في تكية أُم علي وقت الإفطار يوميا.

وقالت فتاة متطوعة تدعى سارة جردات "هون بتكية أم علي بأحسهم عم بيعاملوا هاي الفئة بكتير تميز، بيحسسوهم إنهم أنتوا مش بس ناس جايين تفطروا، أنتوا ناس مهمين وإحنا جايين بدنا نرسم البسمة على وجوهكم ومش بس أفطر وأطلع. لا أنتوا كثير ناس مهمين بالنسبة لنا، وهذا البرنامج بس مخصص لكم أنتوا كفئة في المجتمع. فأنا بأحسهم لما بييجوا هون بييجوا عن جد مبسوطين وبيطلعوا مبسوطين. فهذا شيء كتير حلو".

وقال شاب متطوع يدعى عبد السلام حسن "تعلمت من التطوع، الإنسانية، كيف أتعامل مع الناس، وعلمني هاذ الشيء إنه كيف أطول بالي على العالم اللي بره هون".

وأسست الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة العاهل الأردني الملك عبد الله، تكية أُم علي في 2003. ويوضح موقع التكية أن الهدف منها هو القضاء على الجوع من خلال توفير مساعدة غذائية مستدامة.

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