بالفيديو.. كنغر يعطل مباراة كرة قدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

مشهد طريف لحيوان الكنغر في مباراة كرة قدم بأستراليا، إذ التقطت الكاميرا الحيوان وهو يرفض مغادرة ملعب بالعاصمة الأسترالية كانبيرا متسببا في تعطيل المباراة.

ودخل الكنغر إلى الملعب من ناحية المرمى، ووقف بالقرب من نقطة الجزاء، وحينما حاول اللاعبون إجباره على التحرك بتسديد الكرات عليه حاول الحيوان التصدي لبعض الكرات، وفجأة بدأ بالركض بجانب اللاعبين وكأنه يريد اللعب معهم ثم قرر أخيرا مغادرة الملعب.

وبعدما استأنفت المباراة لم تدم سعادة اللاعبين بعدما قرر الكنغر العودة إلى الملعب ليتسبب بتوقف المباراة مرة أخرى .

ورفض الكنغر الخروج من الملعب، ليجبر المسؤولين على الدخول بسيارة لاصطحابه، ولكن الكنغر فر منهم وبعد خروج السيارة عاد مجددا وكأنه حول مباراة كرة القدم إلى مباراة غميضة.

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