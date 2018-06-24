فتيات سعوديات: قيادة السيارة مسؤولية نحن قادرات على حملها

أخبار الان |الرياض - السعودية- عبد الله القرني ( خاص)

عبرت السعوديات عن قدرتهن على تحمل مسؤولية قيادة السيارة في شوارع المملكة

ميسون أبو بكر سائقة سعودية

اذا وبعد سنوات من الانتظار بدأ صبيحة اليوم سريان قانون قيادة المراة السعودية بفرحة عارمه للنساء فاستيقظن باكرا لممارسة حقهن بالقيادة فرصدت كاميرا اخبار الان فرحة احداهن: إنه اليوم الأول للنساء وهن يقدن السيارات في السعودية شعور مختلف ، ومسؤولية تقع على عاتقهن . وسنوات الإنتظار والمطالبات انتهت، وبدأت النساء بالتنقل ، وقضاء لوازممهن دون الحاجة لسائق خاص ، أو لأن تقف على قارعة الطريق لتوقف سيارة الأجرة

تقول ميسون أبو بكر سائقة سعودية "الفرحة بقرار السماح للمرأك بالقيادة جعل من الناس الراغبين في القيادة أكثر حماساً لمعرفة الأنظمة المرورية والالتزام" جهودٌ بذلت من الجهات المختصة لتجهيز النساء وتدريبهن وتثقيفهن بالسلامة المرورية واليوم بدأت التجربة الحقيقية لتطبيق ماتعلمن في الفترة السابقة..



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