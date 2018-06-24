غداء مجاني لسائقات السيارات السعوديات في أبها

أخبار الآن | أبها - السعودية - (صحف)

كافأ صاحب أحد المطاعم في مدينة أبها السعودية النساء اللائي يقدن سياراتهن ّ إلى مطعمه بأنفسهن بوجبة مجانية فاخرة من السمك المشوي مع السلطات والخبز.

واشترط للحصول على هذه الوجبة أن تقود كل سيدة سيارتها بنفسها إلى المطعم وحدد الوقت من الساعة الواحدة ظهرا إلى أذان العصر، مؤكدا أن العرض ليوم واحد فقط هو (الأحد)

10/10 .وهو ذات اليوم المحدد رسميا لانطلاق قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة.

وأكد صاحب المطعم سعيد عسيري لصحيفة عكاظ السعودية أن هذه الفكرة تأتي للترحيب بقرار قيادة المرأة، وبالنساء اللاتي يقدن سياراتهن بأنفسهن دون أية تخوفات، وقد أعلن عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدد موقع المطعم والزمن المتاح.

وتمنى عسيري للنساء السعوديات كافة، التوفيق والسداد، وأن يقدن سياراتهن بمهارة عالية والتزام بقواعد وأنظمة المرور لتحقيق الأمان لهن وأسرهن.



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