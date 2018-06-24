حرفي فيتنامي يصنع تمائم كأس العالم من قشور البيض

أخبار الآن | هانوي - فيتنام ( سعد النعواشي )



يصنع حرفيٌ فيتنامي أوشحة لكرة القدم وقمصان منتخبات الفرق المشاركة باستخدام بيض مجوف تم صقله يدويًا ، وقد اتخذت جولة كأس العالم تحولًا غريبًا في فيتنام، ساعات عدة يمضيها هذا الحرفي الفيتنامي في صنع النماذج الناتجه عن تعصبه لكرة القدم وهو شغف يتشاطره الملايين في أنحاء فيتنام ملتصقين بكأس العالم منذ انطلاق البطولة في روسيا في وقت سابق من هذا الشهر ، فمعظم تماثيله الصغيرة هي من بطولة تميمة زابيفاكا ، وهو ذئب في نظارات رياضية يرفس كرة القدم ، ولديه نماذج لأبطال كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الأعمال.

عدم انتشار هذا الفن المتعلق باستخدام قشور البيض في فيتنام ، يعطي هذا الفيتنامي فرصة فريدة من نوعها ليتفرد بهذا الفن وحيداً ، وأضاف بانه يحب هذا العمل لأنه يتطلب منه أن أكون مبدعاً ومتماسكاً ودقيقاً ومرتاحاً ، ولأول مرة طور هوايته الفريدة من نوعها حول عيد الميلاد في عام 2002 ، عندما كان يبحث عن المواد المناسبة لجعل تمثال سانتا مع طلابه الذين يبلغون من العمر 13 عامًا.

الآن لديه حوالي 1000 تمثال تنتشر في جميع أنحاء شقته ، وبعضها يحيي ذكرى أولمبياد ريو 2016 ويورو 2016 في فرنسا ، البعض الآخر من المشاهير ، ويقول إن التحدي الأكبر هو العثور على شكل بيضة مناسب ليتناسب مع التصميم المناسب ، لذا فقد توسع إلى ما وراء بيض الدجاج ليشمل النعام .

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