تحويل النفايات لطاقة كهربائية نظيفة.. مشروع الإمارات الجديد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء مشروع يحول النفايات إلى طاقة نظيفة تكفي لتزويد 28 ألف منزل بالكهرباء.

وتنفذ مدينة مصدر المشروع في إمارة الشارقة بالتعاون مع شركة "بيئة" الإماراتية المتخصصة في التنمية المستدامة وإعادة التدوير.

ويهدف المشروع إلى معالجة ما يقارب 300 ألف طن من النفايات الصلبة سنوياً والتي بالمقابل تنتج 30 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، كما تهدف إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وغازاته المسببة للاحتباس الحراري مع ازدياد الحاجة للطاقة في الدولة.

ويعتبر المرفق من المرافق الأكبر عالمياً لإنتاج الطاقة من النفايات، ويمتاز بسعة كبيرة لمعالجة 160 ألف طن سنوياً من النفايات الغير قابلة لإعادة التدوير.

يذكر أن "شركة بيئة" لها مرافق عدة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، تشمل مرافق لإعادة تدوير الورق والبلاستيك والإطارات والمطاط والسيارات والخردة المعدنية والنفايات الإلكترونية والنفايات الصناعية السائلة ومخلفات البناء والهدم وغيرها، وفق ما أشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

مصدر الصورة: موقع غدي نيوز.

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