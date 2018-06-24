بدء تطبيق القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.

وكانت قد أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

وقد صدرت إرادة ملكية سامية في السعودية يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وقرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.

وتهدف الإصلاحات التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا. وقد يزيد السماح للمرأة بقيادة السيارة في نهاية المطاف الضغط لإزالة عقبات أخرى أمام توظيفها.

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