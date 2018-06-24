أسيل الحمد تعطي دفعة لنساء السعودية بقيادتها الـ"فورمولا 1"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

بعد أن نالت عضوية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات والنارية، قادت السعودية أسيل الحمد سيارة (E20) في فورمولا 1 على حلبة لوكاستوليه في فرنسا، في اليوم الذي أزيل فيه الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وقال فريق رينو إن أسيل، ستقود سيارة من العام 2012 ضمن مسيرة لسيارات الشركة الفرنسية احتفالاً بعودة السباق الفرنسي إلى جدول سباقات بطولة العالم بعد غياب 10 سنوات.

وكانت أسيل قد قادت سيارة (E 20) لأول مرة في مران في 5 من شهر حزيران/ يونيو على الحلبة الفرنسية من أجل التعود عليها.

وقالت في بيان لها "أحببت التسابق وسباقات السيارات منذ الصغر وقيادة إحدى سيارات فورمولا 1 هي شيء يفوق أحلامي"، وأضافت "أتمنى أن يظهر، في اليوم الذي تبدأ فيه النساء القيادة في شوارع المملكة العربية السعودية، ما نستطيع أن نفعله إذا امتلكنا الشغف والحلم".

وقالت ميشيل موتون، وهي سائقة راليات سابقة ورئيسة اللجنة النسائية لرياضة السيارات، إنها تأمل أن يساعد نموذج أسيل في تمهيد الطريق أمام المزيد من السيدات لدخول عالم سباقات السيارات.

مصدر الصورة: جريدة الأنباء.

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