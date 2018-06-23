"توكلي وانطلقي".. فعالية تثقيفية عن قيادة المرأة للسيارة

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)



تتواصل الفعالية الترفيهية والتثقيفية والتعليمية للمرأة عن قيادة السيارة في الرياض، في يومها الثالث والأخير تحت شعار "توكلي وانطلقي"، لمواكبة بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات بعد منتصف ليل السبت. وتستهدف الفعالية التي تصاحب بدء تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية على كل من الرجال والنساء، تعريف النساء المقبلات على قيادة المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق، بغية كسر حاجز الخوف والرهبة لديهن من القيادة، عبر استخدام أجهزة المحاكاة الإلكترونية، فضلاً عن نشر الثقافة المرورية بين الزوار، وتعريفهم بتفاصيل المركبات الميكانيكية، من خلال بعض الاستعراضات التعليمية والترفيهية.

وتحتوي الفعالية على عدد من المعارض التثقيفية والمحطات التعليمية، التي تقدم أساسيات تعلم القيادة من خلال التجربة، ومن خلال مناطق تعليمية خاصة بالأسر والأطفال، وأقيمت الفعالية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في مول "الرياض بارك" بالتعاون بين الإدارة العامة للمرور، وشركة الاتصالات السعودية STC، وبمشاركة عدة جهات حكومية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الناصر، أن شركة الاتصالات السعودية حريصة على دعم الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الأمر الملكي بقيادة المرأة الأحد المقبل بالانسجام مع مبادراتها وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أنّ مشاركة الشركة في الفعالية عبر جناح متخصص ضمن الفعالية، ركزت على تعزيز مبدأ "السلامة أولاً" والتوعية بأنظمة المرور وأفضل طرق القيادة الآمنة من أجل سلامة قائدة المركبة وجميع أفراد العائلة الذين يرافقونها.



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