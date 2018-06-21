"إيسكو" ينقذ عصفورا اقتحم مباراة إسبانيا وإيران (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتشر مقطع فيديو للنجم الاسباني ايسكو وهو ينقذ عصفورا اقتحم ملعب اللقاء الذي جمع بين المنتخب الاسبانى ضد نظيره الايراني في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس العالم 2018.

وقد لاقى المقطع اعجاب الكثير من الجماهير على كافة وسائل التواصل الاجتماعي حيث اقترب عدد مشاهدات المقطع المذكور على تويتر من 50 الف مشاهدة، الامر الذي اعتبرته الجماهير لفتة انسانية طيبة من اللاعب الاسباني اتجاه الطبيعة، بعد انقاذ العصفور المصاب.

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ويعتبر لاعب ريال مدريد الاسبانى من أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب هييرو بالمنتخب الاسبانى ولذلك لم يكن غريبا بأن ينقذ هذا الطائر الذي يتشابه جماله بلمسته الأنيقة بالكرة.

هذا وقد انتهى اللقاء بفوز الماتادور الاسباني بشق الانفاس على نظيره الايرانى بهدف نظيف سجله اللاعب دييجو كوستا لتشتعل المنافسة على بطاقتي التاهل للدور الثانى بين ثلاث منتخبات تنتظر الجولة الحاسمة التي ستجمع المنتخب البرتغالي ضد نظيره الايراني بينما يواجه المنتخب الاسباني نظيره المغربي الذى ودع البطولة.

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