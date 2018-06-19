محمد عبده يطرب في الرياض بإحساس عالٍ وأغانٍ وجدانية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)



قدم فنان العرب محمد عبده حفلًا مميزًا، مساء أمس الاثنين، في مركز الملك فعد الثقافي بالرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للثقافة،

وبالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور العائلات لأول مرة وسط تفاعل كبير مع فنان العرب.

وتأتي الحفلة ضمن 10 حفلات تقيمها هيئة الثقافة خلال أيام عيد الفطر المبارك في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام.

وقدم محمد عبده باقة منوعة من الأغاني الوجدانية والعلاقة التي تربطه بمدينة الرياض، وكذلك الأعمال الجديدة التي أحبها الجمهور.

وبدا الفنان محمد عبده سعيداً بالتفاعل النسائي اللافت، والذي لم يرق كما يبدو لغالبية حضور الجنس الآخر الذي اعتاد الإنصات لمطربه المفضل وهو يؤدي أغانيه الشهيرة التي يحفظها الكثير منهم، وأغلبها قصائد لشعراء ذوي شهرة أيضاً.

ونشر عدد من الحاضرين للحفل، مقاطع فيديو من داخل القاعة تظهر التفاعل النسائي اللافت مع المطرب السعودي الذي بادلهن الابتسامة والإنصات لترديدهن أغانيه بعد أن افتتح حفله بالترحيب بهن بشكل خاص.

وشهدت السعودية في العامين الماضيين انفتاحاً ثقافياً وفنياً أحيا فيه الفنان محمد عبده الكثير من الحفلات، لكن هذا ثاني حفل يغني فيه أمام جمهور مختلط من الجنسين.

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