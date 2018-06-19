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"الفهد الأسود" و"أغرب الأشياء" يسيطران على جوائز MTV

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيطر فيلم "الفهد الأسود" أو Black Panther على جوائز MTV  للسينما والتلفزيون، فيما نال مسلسل "أغرب الأشياء" أو Stranger Things نصيب الأسد في فئة التلفزيون.

ووزعت الجوائز فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو وجاءت القائمة الكاملة للفائزين علي النحو التالي:

أفضل فيلم :

Black Panther

أفضل مسلسل تليفزيوني :

Stranger Things

أفضل أداء في فيلم :

شادويك بوسيمان

أفضل أداء فى مسلسل:

ميلي بوبي براون

أفضل بطل :

Black Panther

أفضل شرير:

Black Panther

أفضل قبلة:

Love, Simon

أكثر أداء مرتعب:

Stranger Things

أفضل فريق:

IT

أفضل أداء كوميدي:

تيفاني هاديش

أفضل موسيقي وثائقية:

Gaga: Five Foot Two

أفضل برنامج واقع:

The Kardashians

أفضل معركة:

Wonder Woman

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