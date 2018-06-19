"الفهد الأسود" و"أغرب الأشياء" يسيطران على جوائز MTV
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
سيطر فيلم "الفهد الأسود" أو Black Panther على جوائز MTV للسينما والتلفزيون، فيما نال مسلسل "أغرب الأشياء" أو Stranger Things نصيب الأسد في فئة التلفزيون.
ووزعت الجوائز فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو وجاءت القائمة الكاملة للفائزين علي النحو التالي:
أفضل فيلم :
Black Panther
أفضل مسلسل تليفزيوني :
Stranger Things
أفضل أداء في فيلم :
شادويك بوسيمان
أفضل أداء فى مسلسل:
ميلي بوبي براون
أفضل بطل :
Black Panther
أفضل شرير:
Black Panther
أفضل قبلة:
Love, Simon
أكثر أداء مرتعب:
Stranger Things
أفضل فريق:
IT
أفضل أداء كوميدي:
تيفاني هاديش
أفضل موسيقي وثائقية:
Gaga: Five Foot Two
أفضل برنامج واقع:
The Kardashians
أفضل معركة:
Wonder Woman
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