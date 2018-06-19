الطبيعة تلتهم قرية صينية وتحولها لتحفة فنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تعد جزيرة جوكي الصينية إحدى الجزر في مجموعة جزر شنغسى الصينية التي تضم نحو 400 جزيرة، وتشكل جزءا من أرخبيل تشوشان، أكبر أرخبيل في الصين، وتقع في مصب نهر يانغستي الصيني ثالث أطول الأنهار في العالم.

جزيرة جوكي هجرها سكانها في أوائل القرن العشرين، واليوم اتخذت الطبيعة مجراها لتضفي لمستها على قرية الصيد المهجورة.



هذه الجزيرة كانت تعتمد إقتصاديا وبشكل كلي على الصيد، نظرا لاحتواء مياهها على ثروة سمكية كبيرة ، كما ازدهرت فيها أيضا صناعة السفن وإصلاحها، والنقل البحري، والصناعات الخفيفة والسياحة لجمالها- بحسب وكالة فرانس برس.



هجر سكان الجزيرة منازلهم وقريتهم نظرا لقلة عائدات الصيد واعتماد الجزيرة على العائدات المحلية التي لا تكفيهم للعيش الكريم وتحقيق متطلبات العيش.



فباتت جزيرة الصيد مهجورة لتتوغل الطبيعة في منازلها وشوارعها وأرصفتها وكل ركن فيها، لتشكل لوحة خضراء غاية في الجمال.

هذا الغزو الطبيعي حوّل هذه القرية إلى منطقة استثنائية جاذبة للسياح، مما دفع الزوار إلى التوافد إليها من مختلف أنحاء العالم.

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