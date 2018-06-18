كي تنالي إعجاب زوجك خلال كأس العالم عليكِ بما يلي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

تشكو الكثير من الزوجات من اهتمام أزواجهن المبالغ فيه بمشاهدة مباريات كرة القدم وذلك لصعوبة التعامل مع الرجل خلال مشاهدة المباريات وخاصة إذا كان مشجعًا متحمسًا لفريق خاسر، لتتمكني من التعامل مع الرجل المهووس بمشاهدة مباريات كرة القدم عليكِ باتباع النصائح التي يقدمها لكِ مهند حزيّن في هذا التقرير.

في البداية عليك أن تتفهّمي "عشق" زوجك لرياضة كرة القدم، فهي رياضة ممتعة وحماسية وشعبية جدّاً، فيها تكتيكات هجومية ودفاعية، وتقدّم أوقاتاً ينتظرها زوجك بفارغ الصبر، خصوصاً ما إذا كان الفريق الذي يشجّعه هو الذي سيلعب.

إذا أردتِ التحدث مع زوجك خلال مشاهدته للمباريات، فطبعاً لن يركّز معك بما أن اهتمامه يصبّ على أداء اللاعبين والنتيجة، سيصغي إليكِ جزئياً ولن يفهم مغزى حديثك .. من هنا، تخلّي عن التحدث معه في أمورٍ جدية خلال متابعته للمباراة أو عن طرح الأسئلة غير الضرورية، وحدّثيه خارج نطاق وقت اللّعِب.

لا تطلبي منه الخروج في نزهة أو مشوار خلال وقت المباراة، ومن الأفضل أن ترفضي أي مناسبة اجتماعية إلا إذا كانت مُهِمّة كزفاف أحدهم مثلاً، فهو لن يحبّذ أن يشاركَ في لقاءٍ ما فيما يفكّر بالمباراة وبالنتيجة، إذ إن وقت المباراة "مقدّس" بالنسبة إليه، ولا يجب عليه أن يفوّت التفاصيل.

لا تسألي زوجَك لماذا لم يُحتسَب هدفٌ ما، أو لماذا أعطى الحَكَم اللاعب كذا بطاقةً صفراء أو حمراء، أو ماذا يعني "التسلل"... فهو لا يملك الوقت ليجيبَك، حتى لو تطلّبت الإجابة جملةً بسيطة منه، فهو سيضطر إلى شرح الحالة لك، وستُبعدين بذلك تركيزه على المباراة وتتسبّبين له بالإزعاج.

ولتفادي إزعاج زوجك، تعرّفي بنفسك على كرة القدم، وتثقّفي رياضياً، يمكنك اللجوء إلى الإنترنت كأسرع وسيلة لمعرفة ماهية الرياضة، وتاريخ كأس العالم لكرة القدم، ومميزات كل منتخب وأهم لاعبيه، فذلك سيُعجب زوجك جدّاً، بما أنه يلاحظ أنك تهتمين لما يهتم به وتحاولين القيام بمجهودٍ لتستمتعي معه بالمباريات.

يستاء محبّو كرة القدم كثيراً في حال خسر فريقهم، فيغضبون ويتناقشون مع أصدقائهم حول المباراة ويحاولون تفسير سبب خسارتهم وقد يلومون الحَكَم، فعليكِ أن تظلّي هادئة، لا تعتقدي أن تصرفاته الغاضبة والسلبية تستهدفكِ شخصياً، ستعود المياه إلى مجاريها خلال فترة قصيرة عندما يهدأ ويتقبل الخسارة ويتحسن مزاجه.

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