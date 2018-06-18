قوارب التنين.. مهرجان صيني يجسد التضامن وروح الجماعة

أخبار الآن | شيلو - الصين (رويترز)



شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من الصين تنظيم فعاليات شعبية للاحتفال بمهرجان قوارب التنين، الذي يقام سنويا ويجسّد قيم التعاون وروح الجماعة.

وحضر أكثر من 3000 آلاف شخص فعاليات المهرجان حيث اصطفوا على ضفاف النهر لتشجيع المشاركين.

وفي بلدة شيلو بمقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين، اتبع المشاركون باعتماد العرف الذي يعود إلى أواخر عهد أسرة مينغ (1368-1644) وقاموا بتجديف قوارب التنين المزينة بشكل متقن للتنقل وزيارة القرى المجاورة.

في عيد دوانوو تقيم مختلف المناطق سباق قوارب التنين الذي يؤكد على التعاون وقوة الجماعة في تحقيق الفوز.

وبعد دراسات عديدة قال العلماء إن سباق قوارب التنين لم يبدأ من قصة البحث عن الشاعر تشيوي يوان، بل كان موجودا كنشاط يجمع بين الطقوس الدينية والتسلية في فترة الدويلات المتحاربة (475-221 ق.م).

أيا كان الأمر، هذا السباق منتشر منذ زمن بعيد في أرجاء الصين شاملا مقاطعة تايوان وهونغ كونغ، وانتشر إلى اليابان وفيتنام حتى إلى بريطانيا.

تطور هذا السباق اليوم إلى نوع من الرياضات المائية المتميزة بالتقاليد والعادات الشعبية والروح الرياضية الحديثة.

في عام 1980، أدرج سباق قوارب التنين في المهرجان الرياضي الوطني الصيني، ويقام سياق كأس تشيوي يوان لقوارب التنين سنويا.



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