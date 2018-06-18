صرخة الفايكينغ الشهيرة.. لأول مرة في كأس العالم 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

حضر مشجعو أيسلندا لمؤازرة منتخبهم الوطني خلال مباراته الأولى في كأس العالم لكرة القدم في موسكو، السبت الماضي، واستعدوا للقيام بحركتهم الشهيرة "صرخة الفايكينغ" قبل مباراة منتخبهم ضد منتخب الأرجنتين .

وأيسلندا هي أصغر دولة مشاركة في البطولة، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 332 ألف نسمة، والتقت مع منتخب الأرجنتين العملاق – المعروف هو الآخر بجماهيره المتحمسة والتي انتهت بالتعادل .

لكن عقلية الفايكينغ تعني أن أيسلندا لا تخشى أحدا، حيث احتشد الآلاف من المشجعين الذين يرتدون قمصان المنتخب الأيسلندي الزرقاء في المدرجات بموسكو وصفقوا بأيديهم فوق رؤوسهم بشكل تصاعدي قبل الانتهاء بهتاف هادر..

وكان مشجعو أيسلندا قد نالوا اعجاب جماهير كرة القدم حول العالم خلال بطولة اوروبا 2016 في فرنسا، عندما هزوا الاستادات بهتافاتهم الملحمية دعما لفريقهم في مشواره التاريخي نحو دور الستة عشر..

وإضافة للأرجنتين، تلتقي أيسلندا أيضا مع نيجيريا وكرواتيا في المجموعة الرابعة..

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