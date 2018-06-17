بورش تحتفل بميلادها الـ70 عبر نشر صور اختباريتها الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتفالاً بعيد ميلادها السبعين، نشرت شركة بورشه أولى صور سيارتها الاختبارية 911 Speedster Concept الجديدة.

وفي هذه الصور تخطف السيارة الاختبارية المكشوفة الأنظار إليها من خلال الزجاج الأمامي القصير والقباب خلف المقعدين، بالإضافة إلى الجسم المزدان باللونين الفضي والأبيض والجنوط المصنوعة من الألومنيوم قياس 21 بوصة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة 911 Speedster Concept الاختبارية تعتمد على سواعد محرك بوكسر سداسي الأسطوانات يزأر بقوة 500 حصان، مع مجموعة عادم رياضية ذات مخارج من التيتانيوم.

ولم تكشف بورشه بعد عن فرص إنتاج موديل قياسي بأعداد محدودة من السيارة الاختبارية.

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