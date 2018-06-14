مصري يسعى لدخول غينيس بأكبر فانوس رمضان

أخبار الآن | الاسكندرية - مصر (رويترز)

يحاول مواطن مصري أن يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا بفانوس رمضان ضخم في الحي الذي يقطن فيه بمدينة الإسكندرية الساحلية.

ويقول أحمد حجو صانع الفانوس إن الفانوس مصنوع أساسا من 12 فرعاً من المصابيح الكهربائية الخفيفة بارتفاع يصل إلى 35 مترا مع هلال ونجمة أعلاه ويضيف ان ارتفاعه 50 مترا وعرضه أربعة أمتار وإنه صنعه على مدى أربعة أشهر بهدف إسعاد جيرانه وأصدقائه.

ويزيد إجمالي عدد المصابيح الكهربائية في الفانوس عن 13 ألفا. وأشار حجو إلى أن وزن الفانوس يزيد على 500 كيلوجرام.

وقال "والله أنا عملته عشان خاطر الشهر الكريم والحمد لله حاجة بسطت الناس، وعشان أخش (أدخل) به موسوعة (جينيس للأرقام القياسية)".

وأوضح حجو أن فانوسه هذا العام مميز عن السابق.

وقال "السنة دي ميزته عن السنة اللي فاتت كتير، عملت الراس أربعة في أربعة والقاعدة اثنين في اثنين، وحطيت (وضعت) فيه 12 فرع سوفت وثمانية بيبي لايت وكلمة رمضان كريم والهلال، يعني فيه حوالي 12 ألف لمبة بيبي لايت و1200 لمبة سوفت بقة بالأجهزة بالباور بالأجهزة بتاعتها".

وأثنى الجيران على حجو بسبب عمله الإبداعي الذي يقولون إنه أضاف لمسة جمالية لشارعهم.

وقال جار لحجو يدعى محمد شوقي عاطف "كان بيقعد في الكافتيريا بيبدع ويفكر فيه، إحنا عامة يعني ماشفناش إبداع عامة في الشارع السكندري والشارع المصري عامة بالإبداع والابتكار اللي هو عمله فيه يعني. بالنسبة للأنوار وشغل السوفت اللي معمول فيه".

وتُستخدم فوانيس رمضان في مصر منذ زمن بعيد إلى أن أصبحت بالتدريج الزينة الرئيسية التي تشير إلى شهر رمضان.

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