صومالي يطعم المشردين في مقديشو خلال شهر رمضان

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (رويترز)

خلال شهر رمضان، عادة ما تفطر الأُسر على تشكيلة متنوعة من الطعام والمشروبات والحلويات لتجديد الطاقة التي فُقدت أثناء الصوم طوال النهار.

لكن ليس بوسع الجميع في مقديشو توفير وجبة إفطار جيدة ومتنوعة، ولذلك قرر أحمد حسين محمد، وهو من سكان العاصمة الصومالية، البدء في توزيع الطعام على المشردين في المدينة خلال شهر رمضان.

فهو وأصدقاؤه يغادرون أماكن عملهم بعد الظهر ويتطوعون لطهي وتوزيع الطعام، ويوفر مشروع أحمد وأصدقائه نحو 50 وجبة يوميا.

ويدخر محمد، الذي يعمل مدير تسويق في محطة تلفزيونية تعمل بالاشتراك، المال اللازم لهذا المشروع طوال العام ليتمكن من تغطية تكلفته.

وتبلغ تكلفة تحضير وتوزيع الوجبات في الشوارع نحو 60 دولارا يوميا.

وقال أحمد حسين محمد لتلفزيون رويترز "السبب الرئيسي في أني أساعد المشردين هو أنه ليس لهم صوت وليس لديهم قدرة على تحضير إفطار. كما ترى، الأغنياء لا يولون اهتماما بالمشردين. لذلك أركز على متسولي الشوارع والأُسر المشردة".

وأوضح محمد أنه يحاول تقديم وجبة متوازنة للفقراء والمشردين.

وقال "أعطيهم ثلاثة أشياء، أولا التمر والماء لكسر صيامهم ثم وجبة صغيرة تضم أرزا ولحما وخضروات. وبالتالي عندما تتوفر هذه الأشياء للشخص يكون لديه وجبة إفطار كاملة".

وتسير حركة إعادة الإعمار في العاصمة الصومالية بوتيرة سريعة منذ استعادة قوات الاتحاد الأفريقي السيطرة على المدينة من مسلحي حركة الشباب في 2011.

لكن الحكومة لا تزال عاجزة عن إقامة نظام مالي وإخراج سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة من دائرة الفقر.

وقالت فقيرة من مقديشو تدعى مرياما علي "أصوم ولا أجد ما أفطر عليه. ولا أعرف كيف أحصل على وجبات طعام كل يوم، لذلك أطلب من الناس في الشارع مساعدتي".

وعن التحديات التي يواجهها في مشروعه الخيري قال أحمد حسين محمد "التحدي الرئيس الذي أواجهه يكون على سبيل المثال حين أوزع وجبات على عشرة مشردين، وفجأة أرى أن هناك كثيرين ولم يتبق طعام، ويحاول بعضهم سحب الوجبات عنوة دون أن يطلب".

وقال محمد (25 عاما) إنه يتمنى أن يوسع برنامجه الخيري ليصل لمزيد من المحتاجين لكنه أوضح أنه لا يملك التمويل اللازم لذلك.

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