صناعة الحلوى الحجازية توارثتها الأجيال عبر السنين

أخبار الآن | جدة - السعودية - (عماد فؤاد)



تشتهر مكة و الحجاز بالحلويات القديمة المتنوعة التي يقدمها أهل الحجاز لضيوفهم و خاصة في المناسبات و الأعياد تلك الحلويات توارثتها الأجيال و مازالت تحتفظ بشعبيتها و رونقها



مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب مواسم الخير والعيد بيسعى كثير من اهل مكة والحجاز الى الرجوع الى وحدة من عاداتهم التراثية وهي اقتناء وشراء الحلويات الحجازية القديمة

الحلوى الحجازية صنعة متوارثة ابا عن جد في منطقة الحجاز وكانت حكرا على عوائل عرفت بصناعتها وتوريثها لأبنائها عبر السنين

اشتهرت أنواع كثيرة من الحلويات الحجازية قديما فمنها اللدو والهريسة واللبنية والحيسة وغيرها

وميزها صانعوها بعبارات متعددة تجذب إليها محبي هذا النوع من الحلويات

تفنن الجيل الرابع من أبناء ابو نار في إضافة لمسة عصرية على الحلويات الحجازية الأصيلة وجعلها مرغوبة ومحببة للكثيرين في وقتنا الحالي

انستنا يا ضيف واحدة من العبارات التي كانوا يرحبون بها اهل مكة والحجاز قديما بضيوفهم وهم يقدمون لهم الحلوى الحجازية



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