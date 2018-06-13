زيدان يتبرع بمجسم لقدمه لرعاية المصابين بالأمراض الوراثية

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

كشف نجم كرة القدم والمدرب السابق لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، عن تمثال من الكريستال لقدمه اليسرى صنعته دار باكارا الشهيرة.

التمثال كغيره من التحف الفنية التي تقدمها باكارا، صنعت منه مئة نسخة. وستقدم الواحدة منها كهدية مقابل أربعين ألف يورو. أما النماذج الإضافية فستباع في مزاد علني.

ولأن زيدان، منذ عشر سنوات، هو عرّاب وسفير الجمعية الأوروبية لمرضى لوكوديستروفي أو المصابين بمرض ضمور المادة البيضاء في الدماغ، فقد اختار أن يتبرع لها بهذا المال.

زين الدين زيدان الذي كان يحيط به أطفال مصابين بمرض لوكوديستروفي، ومسؤولين عن الجمعية، تمنى أن يحظى هذا التمثال باقبال المانحين لأن الأموال التي ستجمع خصصت لدعم البحث العلمي للعلاج من هذا المرض.

وتجدر الإشارة الى أن هذا التمثال للقدم اليسرى لزيدان، يمثل الضربة الشهيرة والحاسمة التي سددها زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 وأدت لفوز فريقه ريال مدريد على باير لوفركوزن الألماني.

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