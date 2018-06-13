الجمهور المغربي يُزيّن شوارع سان بطرسبورغ بالأعلام والأهازيج

أخبار الآن | سان بطرسبورغ - روسيا

بدأت أجواء كأس العالم بالتسلل إلى شوارع مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي ستشهد إقامة ٧ مباريات مونديالية على ملعبها الذي يتسع لحوالي ٦٩ ألف متفرج.

الجماهير المغربية كانت الأكثر حضوراً في شوارع المدينة العريقة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام ١٧٠٣م، ويبلغ تعدادها السكاني نحو ٥.٢ مليون نسمة.

الجمهور المغربي يشعل شوارع سان بطرسبورغ بالغناء

ومع تدفق الجماهير الروسية إلى ميدان القصر بمركز المدينة التاريخي لمتابعة فعاليات الإحتفال بالعيد الوطني ”يوم روسيا“، والذي يوافق الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام، تواجدت الجماهير المغربية بكثافة في منطقة مركز المدينة، ليخطفوا أنظار المارة بأغانيهم وأهازيجهم ملوحين بالعلم المغربي.

ورغم صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات إيران واسبانيا والبرتغال إلى جانب أسود الأطلس، إلا أن الجماهير المغربية التي زحفت إلى سان بطرسبورغ من أجل مؤازرة منتخبها أبدت تفاؤلاً كبيراً بالتأهل إلى ثمن النهائي، آملين في أن تجمعهم مواجهة عربية أمام أحد طرفي المجموعة الأولى العرب (مصر والسعودية).

يذكر أن مواجهة أسود الأطلس الافتتاحية أمام المنتخب الإيراني ستقام على ملعب سان بطرسبورغ، كما ستكون المباراة الثانية على هذا الملعب بين منتخب روسيا ومنتخب مصر، ليشارك العرب في أول مواجهتين تستضيفهما المدينة العريقة التي يعد مركزها من المواقع المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

الجماهير المغربية لم تكن هي المشارك الوحيد في كرنفالات المشجعين في شوارع سان بطرسبورغ، وتواجدت إلى جانبها جماهير كولومبيا والمكسيك وبيرو التي بدأت في الوصول إلى الأراضي الروسية، لتنطلق منافسة التشجيع والغناء والألوان بين مختلف الثقافات من حول العالم قبيل انطلاق المنافسات الكروية على المستطيل الأخضر بيومين.

جمهور كولومبيا يغني لمنتخب بلاده بالقرب من ميدان القصر بوسط مدينة سان بطرسبرغ الروسية

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