أجواء الفرح والطمأنينة تتجدد بمهرجان الساحة ببيروت

اخبار الان | بيروت- لبنان | تريسي ابي انطون



رمضان في الساحة، هو مهرجان يومي يستمر طيلة الشهر الفضيل في ساحة النجمة ببيروت، التي عادت لتستقبل الناس بعد سنوات من الاغلاق بدواعي أمنية. الفرحة والطمأنية تعمّان العاصمة واللبنانيون يطلبون أن يدميها الله نعمة على بلدهم. تريسي أبي أنطون

بيروت تفتح قلبها للناس، تزيل الحواجز عن مداخل ساحة النجمة، قلب العاصمة ونبضها السياسي، تتيح لهم تمضية أجمل أمسيات رمضان في الساحة، وكأنها رسالة استقرار واطمئنان تبثّها مجددا، بعد سنوات من العزل الأمني، وقد تلقّفها اللبنانيون وزوارهم العرب.



غيث عبهر: "من زمان لم تعد بيروت تشهد هذه الاجواء، وفيما نحن في الشهر الفضيل، أدعو كل الناس للنول والشماركة بما تقدمه الساحة. الحمد لله نحن في تقدم مستمر، نحن لا زيد الحرب إنما السلام والعيش مع بعض يدا واحدة، عيش مشترك"



زينة صباغ: "نحن فرحون لأننا اليوم في قلب بيروت، بعد الاحتفالية التي نُظمت قبل أشهر. نشعر أن الساحة فتحت لنا أبوابها مجددا، والمقاهي ممتلئة بالناس بقصد تمضية أجمل الأوقات"



: جعفر الزهيري / عراقي: "الأجواء جميلة جداً، هذا مكان جميل نقصده بعد الافطار ونمضي فيه وقتا مسليا، ويا رب تديمها فرحة على الجميع، الساحة مفتوحة للجميع، هنا الناس تتجمهر لمتابعة فعاليات رمضانية على الشاشة، وهناك من يطرب على أنغام العود والموشحات، وفي الخلف يلهو الأولاد وكأن الساحة لهم.



: الطفل محمد سلّوم: "انا أتيت إلى هنا بانتظار هدية من الرجل الذي يدور في الساحة، انها بيروت التي يريدها اللبنانيون".



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